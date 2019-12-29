Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • 'Me apego às coisas que ele fazia', diz Cafu diz sobre morte do filho
Luto

'Me apego às coisas que ele fazia', diz Cafu diz sobre morte do filho

Danilo morreu, aos 30 anos, em setembro deste ano, após sofrer um infarto enquanto jogava bola na casa da família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 12:51

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 12:51

Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do lateral-direito pentacampeão mundial, Cafu Crédito: Reprodução/Instagram
Cafu perdeu o filho mais velho há quase quatro meses devido a um infarto, e, apesar de ser um assunto difícil, fala sobre a perda de Danilo Feliciano de Morais, que faleceu aos 30 anos. Em entrevista ao jornal Extra, o ex-jogador disse que se apoia na família e nas coisas que o filho fazia para superar a tragédia.
Danilo morreu, aos 30 anos, em setembro deste ano, após sofrer um infarto enquanto jogava bola na casa da família em Barueri (São Paulo). Ele era o mais velho dos três filhos de Cafu com a mulher Regina.

Veja Também

Gloria Perez relembra morte da filha, Daniella, ocorrida 27 anos atrás

Cafu conta que fazer coisas que o filho fazia ajuda a superar a morte repentina de Danilo. "Estou sofrendo bastante, mas Deus me dá força para eu superar tudo isso. Eu me apego às coisas que eu sempre gostei de fazer, nas coisas que meu filho fazia. É o que vai confortando a ausência".
Cada membro da família dá forças um para o outro. "Tem Wellington e a Michele, meus filhos, Gabriel e Yasmin, que são meus netos, estamos dando força um para o outro. Sempre fomos muito unidos, e isso faz com que a gente supere. Todo mundo gostava dele e esse era um ponto positivo", explicou Cafu, citando comoção e apoio de amigos do futebol após a morte de Danilo.
Após a morte de Danilo, várias personalidades do esporte postaram mensagens nas redes sociais falando do filho de Cafu e passando apoio para a família. Rivaldo, Amoroso estão entre os ex-jogadores que se manisfestaram, e São Paulo e Milan, clubes defendidos por Cafu, também publicaram menagens de apoio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados