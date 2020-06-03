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Ex-jogador e técnico

Maradona renova contrato com Gimnasia La Plata até 2021

O técnico Diego Maradona renovou seu contrato com o Gimnasia La Plata, da Argentina, até dezembro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 19:29

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:29

O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter
O técnico Diego Maradona renovou seu contrato com o Gimnasia La Plata, da Argentina, até dezembro de 2021. O ídolo argentino aproveitou a data de aniversário para parabenizar o clube em uma rede social e anunciar a extensão do vínculo.
"Hoje faz aniversário o Lobo. Muitas felicidades para o Gimnasia e um abraço para sua maravilhosa torcida. Meu coração é azul e branco. Vamos por mais", comemorou Maradona.
Houve uma dúvida se o ex-jogador permaneceria no comando da equipe, após uma intensa negociação entre ambas as partes. Porém, o desfecho foi feliz e o clube por meio de nota oficial afirmou que juntos seguirão em busca de novos desafios, como a Superliga Argentina, a Copa da Argentina e a Copa da Superliga Argentina.
"O 10 seguirá à frente da equipe profissional junto de Sebastián Méndez e Adrián González, no banco de reservas, para assumir o projeto esportivo elaborado e os novos desafios da instituição", diz o Giminasia.

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