Maradona renova contrato com Gimnasia La Plata até 2021

O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter

O técnico Diego Maradona renovou seu contrato com o Gimnasia La Plata, da Argentina, até dezembro de 2021. O ídolo argentino aproveitou a data de aniversário para parabenizar o clube em uma rede social e anunciar a extensão do vínculo.

"Hoje faz aniversário o Lobo. Muitas felicidades para o Gimnasia e um abraço para sua maravilhosa torcida. Meu coração é azul e branco. Vamos por mais", comemorou Maradona.

Houve uma dúvida se o ex-jogador permaneceria no comando da equipe, após uma intensa negociação entre ambas as partes. Porém, o desfecho foi feliz e o clube por meio de nota oficial afirmou que juntos seguirão em busca de novos desafios, como a Superliga Argentina, a Copa da Argentina e a Copa da Superliga Argentina.