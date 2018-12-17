Maguinho brilha e leva River a conquista de título inédito

Em um jogo quente, tanto dentro quanto fora de quadra, com sol forte e uma disputa equilibrada pelo título, o River/PSNE levou a melhor e venceu o Geração/Doctum por 2 a 1, levando o título de campeão do Vitória Beach Soccer Cup 2018. A final aconteceu neste domingo (16) no Complexo Esportivo Tancredão, em Vitória.
E os motivos para soltar o grito de campeão não faltaram. Além de conquistar pela primeira vez o título do campeonato, o River conseguiu o feito de forma invicta, sem nenhuma derrota. A vitória, no entanto, foi suada e só veio na prorrogação.
O jogo
A final foi equilibrada na maioria do tempo. Quem começou levando a melhor e abriu o placar foi Maguinho, pela equipe do River, já no final do primeiro tempo.
Durante a segunda etapa, o River voltou ainda mais preciso, enquanto o Geração/Doctum ia para cima, mas sem conseguir finalizar. No entanto, o gol de empate saiu dos pés do camisa 8 do Geração, Olavo de Andrade, que chutou e viu a bola desviar e enganar o goleirão do River.
O terceiro tempo foi marcado pelas defesas de Marcelo, que salvou o River/PSNE de levar o gol da virada em várias oportunidades. Assim, o jogo foi para a prorrogação e, mais uma vez, o nome do campeonato, Maguinho, marcou um golaço de bicicleta que deu o título do torneio para o River.
Agradecimentos
Após a partida, o melhor atleta e também artilheiro da competição, com 10 gols, Maguinho, só queria agradecer. Primeiramente queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Hoje graças a Ele fomos campeões, depois de bater nessa mesma tecla várias vezes, conseguimos tirar isso da garganta e fomos campeões, declarou.
Maguinho é atleta do Beach Soccer desde 2003, durante esse tempo já foi eleito a maior revelação do Campeonato Estadual de Futebol de Areia, vice-campeão estadual pela equipe do Anchieta, além de ter sido campeão pela seleção capixaba. No entanto, quem vê não imagina, mas o craque já passou por inúmeras dificuldades até dar a volta por cima e se consagrar campeão mais uma vez.
Você nem imagina, a sensação é muito gostosa. Graças a Deus pude ser o artilheiro da competição e também o melhor jogador, completou o atacante.
Já o goleirão Marcelo acredita que o campeonato foi muito importante para a equipe e para o esporte aqui no Estado. Foi o jogo da nossa vida. Os times eram muito nivelados, pegamos uma equipe considerada mais forte e conseguimos superar. Nós temos que valorizar os campeonatos e as pessoas que fazem esses campeonatos. E completou: Espero que para os próximos o nível da organização se mantenha e que possam vir mais equipes qualificadas e, de repente, chegar mais uma vez a grande final.
Próximas competições
O calendário do Beach Soccer no Estado do Espírito Santo ainda não está pronto, no entanto, já é possível esperar por novos torneios. Em janeiro de 2019 ocorrerá uma das mais tradicionais competições do Estado, o Municipal de Beach Soccer, entre os dias 22 de janeiro e 2 de fevereiro, na Praia de Camburi. Já em março, ainda sem data definida, será possível acompanhar o Desafio Interestadual de Beach Soccer feminino. Além disso, também sem data definida, será realizada a segunda edição do Metropolitano de Beach Soccer, com equipes masculinas e femininas.
Segundo a organização do Vitória Beach Soccer Cup, a proposta para 2019 é a formação de uma Liga Estadual. Dentro dela aconteceriam todos os eventos relativos aos clubes capixabas de futebol de areia. Nós estamos planejando um Campeonato Estadual de clubes, com pelo menos três meses de atividades, uma Copa ES e outra edição do Vitória Cup, afirmou Flávio Silva, organizador do torneio.