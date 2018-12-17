Maguinho brilha e leva River a conquista de título inédito

Invicto, River/PSNE conquistou o título do Vitória Beach Soccer Cup Crédito: Marcela Delatorre/Divulgação

Em um jogo quente, tanto dentro quanto fora de quadra, com sol forte e uma disputa equilibrada pelo título, o River/PSNE levou a melhor e venceu o Geração/Doctum por 2 a 1, levando o título de campeão do Vitória Beach Soccer Cup 2018. A final aconteceu neste domingo (16) no Complexo Esportivo Tancredão, em Vitória.

E os motivos para soltar o grito de campeão não faltaram. Além de conquistar pela primeira vez o título do campeonato, o River conseguiu o feito de forma invicta, sem nenhuma derrota. A vitória, no entanto, foi suada e só veio na prorrogação.

O jogo

A final foi equilibrada na maioria do tempo. Quem começou levando a melhor e abriu o placar foi Maguinho, pela equipe do River, já no final do primeiro tempo.

Durante a segunda etapa, o River voltou ainda mais preciso, enquanto o Geração/Doctum ia para cima, mas sem conseguir finalizar. No entanto, o gol de empate saiu dos pés do camisa 8 do Geração, Olavo de Andrade, que chutou e viu a bola desviar e enganar o goleirão do River.

O terceiro tempo foi marcado pelas defesas de Marcelo, que salvou o River/PSNE de levar o gol da virada em várias oportunidades. Assim, o jogo foi para a prorrogação e, mais uma vez, o nome do campeonato, Maguinho, marcou um golaço de bicicleta que deu o título do torneio para o River.

Agradecimentos

Maguinho, do River, foi o artilheiro do torneio Crédito: Marcela Delatorre/Divulgação

Após a partida, o melhor atleta e também artilheiro da competição, com 10 gols, Maguinho, só queria agradecer. Primeiramente queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Hoje graças a Ele fomos campeões, depois de bater nessa mesma tecla várias vezes, conseguimos tirar isso da garganta e fomos campeões, declarou.

Maguinho é atleta do Beach Soccer desde 2003, durante esse tempo já foi eleito a maior revelação do Campeonato Estadual de Futebol de Areia, vice-campeão estadual pela equipe do Anchieta, além de ter sido campeão pela seleção capixaba. No entanto, quem vê não imagina, mas o craque já passou por inúmeras dificuldades até dar a volta por cima e se consagrar campeão mais uma vez.

Você nem imagina, a sensação é muito gostosa. Graças a Deus pude ser o artilheiro da competição e também o melhor jogador, completou o atacante.

Já o goleirão Marcelo acredita que o campeonato foi muito importante para a equipe e para o esporte aqui no Estado. Foi o jogo da nossa vida. Os times eram muito nivelados, pegamos uma equipe considerada mais forte e conseguimos superar. Nós temos que valorizar os campeonatos e as pessoas que fazem esses campeonatos. E completou: Espero que para os próximos o nível da organização se mantenha e que possam vir mais equipes qualificadas e, de repente, chegar mais uma vez a grande final.

Próximas competições

O calendário do Beach Soccer no Estado do Espírito Santo ainda não está pronto, no entanto, já é possível esperar por novos torneios. Em janeiro de 2019 ocorrerá uma das mais tradicionais competições do Estado, o Municipal de Beach Soccer, entre os dias 22 de janeiro e 2 de fevereiro, na Praia de Camburi. Já em março, ainda sem data definida, será possível acompanhar o Desafio Interestadual de Beach Soccer feminino. Além disso, também sem data definida, será realizada a segunda edição do Metropolitano de Beach Soccer, com equipes masculinas e femininas.