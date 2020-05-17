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Influencer

Luxemburgo vai fazer live em rede social com torcedores do Palmeiras

A cada 50 mil seguidores que conquistar em suas redes sociais, ele vai promover uma live exclusiva com um fã. O comandante já tem utilizado a internet para manter o contato com jogadores e funcionários do clube.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 15:01

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 15:01

Luxemburgo, técnico do Vasco
Luxemburgo, técnico do Palmeiras: treinador abriu espaço para conversar com torcedores nas redes Crédito: DELMIRO JUNIOR/AE
O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, criou uma maneira para se aproximar dos torcedores. A cada 50 mil seguidores que conquistar em suas redes sociais, ele vai promover uma live exclusiva com um fã. O comandante já tem utilizado a internet para manter o contato com jogadores e funcionários do clube.
"Nesse momento em que não temos tido jogos de futebol, ficamos distantes, e é importante essa aproximação entre torcedor, técnico e jogadores. E através do meu Instagram, os torcedores vão ter a possibilidade de ter contato comigo, e até uma live comigo. Como seria? Hoje tenho cerca de 280 mil seguidores. Se chegarmos a 300 mil seguidores, vou fazer live com um torcedor, 350 mil outra live, 400 mil, outra. Vai ser um momento em que vou poder conversar, o torcedor poder conversar comigo, perguntar e falar sobre tudo aquilo que ele pensa", disse Luxemburgo.
O treinador já concedeu uma entrevista coletiva por conferência neste período de pandemia pelo novo coronavírus. Ainda não há uma previsão de quando as competições serão retomadas em São Paulo. O Palmeiras disputava o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores.

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