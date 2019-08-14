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MMA

Lutadora capixaba Jessica Delboni está mais perto do UFC

A atleta de 25 anos acumula nove vitórias em sua carreira

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 14:08
A capixaba Jessica Delboni subiu mais um degrau em sua busca pelos maiores eventos de MMA do mundo. A atleta de 25 anos acabou de vencer a americana Lindsay VanZandt por decisão dividida, no último final de semana, no Invicta FC 36.  
A capixaba Jessica Delboni subiu mais um degrau em sua busca pelos maiores eventos de MMA do mundo Crédito: Dave Mandel/Invicta FC
Essa foi a nona vitória de Jessica Delboni no MMA, sendo a segunda seguida. Mas também foi a primeira vitória dela num evento internacional. Devidamente "batizada" para o MMA mundial, a capixaba acredita que está cada vez mais perto do UFC.  
>Karol Rosa é a primeira capixaba a assinar com o UFC
"Acredito que sim. Essa vitória me ajudou a voltar pro jogo realmente, estou vindo de duas vitórias contra atletas conhecidas. Uma por ser ex-contender e outra por ser uma atleta famosa do Bellator. Então realmente essas últimas duas vitórias me botam muito bem no jogo novamente. Talvez eu lute mais uma vez até novembro no Brasil, estamos vendo a possibilidade e fechando luta nos eventos, mas ainda não tem nada certo. Mas sei que estou bem no cenário nacional novamente e estou bem mais próxima do UFC", declarou.

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