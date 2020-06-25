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Em meio à pandemia

Liverpool encerra jejum de 30 anos e conquista o Campeonato Inglês

Com 86 pontos em 31 rodadas, o time não poderá mais ser alcançado pelo Manchester City nos sete jogos restantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 18:37

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 18:37

Liverpool campeão inglês em 2020
Liverpool campeão inglês em 2020 Crédito: Reprodução Twitter
Fazia 30 anos que o torcedor do Liverpool esperava para comemorar de novo um título do Campeonato Inglês. Como se isso não fosse suficiente, uma pandemia interrompeu o futebol na Inglaterra por mais de três meses quando o time já estava bem perto da taça, gerando ansiedade para quem aguardava pelo fim do jejum.
Nesta quinta (25), ainda que fora de campo, a equipe do técnico Jürgen Klopp enfim pode comemorar.
Após golear o Crystal Palace por 4 a 0 na quarta (23) e o Chelsea vencer o Manchester City por 2 a 1 nesta quinta, o Liverpool encerrou o período de três décadas de seca na competição nacional. Com 86 pontos em 31 rodadas, o time não poderá mais ser alcançado pelos comandados de Pep Guardiola nos sete jogos restantes.
O próximo, inclusive, será um confronto direto entre campeão e vice-líder, na próxima quinta (2), em Manchester.
Essa é a primeira taça do clube na história da Premier League, formato que entrou em vigor na temporada 1992/1993 e o 18ª na história do Inglês (agora está a um dos 20 do Manchester United)

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O título premia uma campanha irrepreensível do Liverpool, que perdeu apenas uma partida até confirmar a conquista.
Durante 27 rodadas, com 26 vitórias e um empate, o time alimentou a esperança de repetir o Arsenal da temporada 2003/2004 e se sagrar campeão de forma invicta.
Mas faltou combinar essa intenção com o Watford, que venceu o então imbatível Liverpool por 3 a 0 na 28ª rodada e pôs fim à sequência de invencibilidade que já durava 44 partidas, somando também jogos da temporada 2018/2019.
Terminar a liga sem derrotas parecia ser a fórmula a ser seguida depois da frustração no Campeonato Inglês anterior, quando ficou com o vice-campeonato, apenas um ponto atrás do Manchester City.
O Liverpool, que somou 97 pontos e teve somente uma derrota, teria sido campeão em 25 das 26 edições da Premier League até então.

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Contudo, não foi necessária uma campanha perfeita para levantar a taça tão esperada pelo torcedor há 30 anos.
O time se aproveitou da irregularidade do City e disparou cedo na ponta da tabela. Quando o torneio foi interrompido pela pandemia, o Liverpool já tinha 25 pontos de vantagem na ponta.
Além do fim do jejum, o título mantém o clube em uma sequência de conquistas importantes sob o comando de Jürgen Klopp. Desde a temporada passada, a equipe faturou a Champions League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

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