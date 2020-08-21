Comemoração Time Crédito: Acervo Pessoal

Foi aos 45 minutos do 2º tempo, de uma partida eletrizante, que o Linhares Esporte Clube eliminou o Fluminense, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Era 18 de março de 1994. O time carioca estava na vantagem, depois de balançar a rede do Linhares. O clima era de tensão entre os atletas capixabas, mas a possibilidade de virar o jogo veio logo depois que o árbitro marcou uma falta e o Linhares recebeu a posse da bola. Depois do apito do árbitro, eu fui na direção da bola e chutei forte com a perna esquerda, lembrou o ex-atacante Arildo Borges.

O estádio estava lotado e a torcida capixaba vibrava à espera de um gol. O Linhares só precisava de um empate, mesmo sem marcar, para garantir uma vaga na segunda fase do campeonato. Naquela altura do jogo, finalzinho do 2° tempo, já tinha torcedor indo embora do estádio. O nervosismo estava tomando conta da gente, mas a partida ainda não tinha acabado. A gente precisava continuar jogando, disse.

O jogador Carlos Alberto Gomes Kao Yien, mais conhecido como China, que atuava como lateral direito e estava acostumado a fazer cobranças e pênaltis, acompanhava aquele momento cheio de ansiedade. Nós tínhamos muita liberdade para decidir quem ia bater as faltas. Inclusive, na anterior, eu tinha batido, mas nesse lance, graças a Deus que foi ele (Arildo) que bateu, porque ele foi muito feliz e fez o gol, comemorou.

Depois do chute, a bola chegou a quicar no gramado, diante do goleiro Ricardo Cruz, mas ele não conseguiu fazer a defesa. A torcida vibrou muito com o gol. Foi um grande momento para minha carreira. Os linharenses ainda não tinham vivido um momento daquele. Era algo inédito. Disputar uma vaga na Copa do Brasil, jogando contra uma das principais estrelas do Fluminense, deu um frio na barriga, mas conseguimos nos classificar, afirmou Arildo. O jogador Branco, ex-lateral-esquerdo da Seleção Brasileira, fazia parte do elenco escalado para competir contra o Linhares naquela partida.

Para China, aquele momento é inesquecível. O meu concunhado, que é tricolor, já tinha saído do estádio comemorando a classificação do Fluminense, mas quando chegou lá fora, foi surpreendido com a vibração da torcida com o gol do Linhares. Foi um feito histórico, que vai ficar para sempre na memória dos jogadores e de todos os torcedores, afirmou.

Em seguida, o Linhares eliminou o São José, de Macapá (Amapá) e o Comercial de Mato Grosso do Sul, nas quartas e oitavas de final. Nas semifinais, acabou eliminado pelo Ceará (0 a 0) no Estádio Castelão, em Fortaleza, e sofreu uma derrota no jogo de volta (1 a 0), no Engenheiro Araripe, palco da classificação. Mesmo assim, o time conquistou o terceiro lugar na Copa do Brasil e ficou atrás apenas do Grêmio e do Ceará. Além disso, a Coruja Azul ganhou destaque em todo o país. "Nosso time ficou muito conhecido. A equipe era muito forte. Tínhamos cerca de 30 jogadores bem preparados para entrar em campo. Tivemos tanta visibilidade depois disso que acabei sendo contratado pelo Guarani Futebol Clube, de Campinas (São Paulo)", contou o ex-volante Edenézer Rocha do Carmo, o Rossi.

Cirilo Pandini - Ex presidente do Linhares Esporte Clube Crédito: Acervo Pessoal

Jogadores Elinho e Rossi Crédito: Acervo Pessoal

A eliminação do Fluminense entrou para história do futebol capixaba

De lá para cá já se passaram 26 anos e, mesmo assim, ainda tem gente que lembra da conquista. "Fizemos uma campanha tão expressiva na Copa do Brasil, que até hoje algumas pessoas me abordam na rua para falar sobre o assunto. É até triste dizer isso, mas acho que esse é um fato que dificilmente deve acontecer novamente aqui no Estado. Espero estar enganado", lamentou Rossi.

Auler Tristão Amorim, o Cancão, de 69 anos, era torcedor do Linhares e acompanhou a partida no Estádio Engenheiro Araripe. Um das cenas mais marcantes do jogo, foi quando o goleiro Hiran Spagnol se ajoelhou no meio do campo enquanto o Arildo se preparava para chutar a bola. Os torcedores já estavam perdendo as esperanças, mas aquela era a última chance de virar o placar, disse. E foi exatamente isso o que aconteceu.

Cancão comemorou tanto a eliminação do Fluminense que chegou a pensar que ia levar uma bronca de um policial militar. Eu pulei tanto quando o gol saiu que acabei pisando no pé do policial que estava atrás de mim. Pensei que ele fosse perder a paciência comigo, mas para minha surpresa, quando olhei para trás, percebi que ele estava rindo, desabafou.

O torcedor lembrou, ainda, como os linharenses eram apaixonados pelo time. Na melhor fase do Linhares Esporte Clube, a nossa turma conseguia fretar de cinco a seis ônibus lotados de torcedores só para ver a equipe jogar. Era muito animado. Tudo mundo fazia questão de acompanhar a evolução do time. São lembranças que vão ficar guardadas para sempre na memória, afirmou Cancão.

Final de Jogo Crédito: Acervo Pessoal

Extinção do Linhares Esporte Clube

O Linhares Esporte Clube foi criado em 1991. Foi quatro vezes campeão estadual, duas vezes vice e, por três vezes, conquistou o terceiro lugar na competição. Na liga nacional, ficou em terceiro lugar na Copa do Brasil de 1994. Vivemos um momento ímpar na história do futebol profissional no Espírito Santo. Foi a primeira vez que um time capixaba eliminou um grande clube em um campeonato nacional. Fomos recebidos com muita festa na cidade. Percorremos as principais ruas e avenidas de Linhares em cima de um trio elétrico, lembrou Cirilo Pandini, ex-presidente do Linhares Esporte Clube.

O clube foi extinto em 2001. Foram 10 anos de existência e muitas conquistas, mas estava cada vez mais difícil manter a estrutura funcionando. O futebol profissional é caro. Chegou uma época que o Linhares não tinha receita para participar das competições. O gosto era muito alto com transporte, alimentação, equipe técnica e até mesmo com os salários dos jogadores, afirmou.

Além disso, segundo o ex-presidente do time, um velho problema já assombrava os campos: a falta de patrocínio. Dependíamos muito da prefeitura de Linhares e nem sempre era suficiente. Tínhamos o apoio de alguns empresários da cidade, mesmo assim, era limitado. Foi ficando cada vez mais difícil fechar as contas e o clube acabou chegando ao fim, lamentou Cirilo.