Judoca é encontrado morto em piscina da própria casa em Curitiba

Gabriel tinha 20 anos e foi encontrado morto dentro de uma piscina em Curitiba Crédito: Facebook

Gabriel Schlichta, considerado uma das promessas da modalidade no O judoca, considerado uma das promessas da modalidade no Brasil , morreu neste domingo (08) em Curitiba . O corpo do jovem, de 20 anos de idade, foi encontrado afogado na piscina do imóvel onde ele morava. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada pela Federação Paranaense de Judô ao UOL.

O enterro do atleta ocorreu nesta segunda-feira (09) no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, em Colombo. O caso causou comoção nas redes sociais. A Federação Paranaense de Judô divulgou uma nota de pesar para lamentar a morte do judoca.

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"Informamos com pesar o falecimento do atleta da Sociedade Morgenau Gabriel Adriano nascido em 26/08/1999 e falecido na data de hoje 08/09/2019. Sua morte nos deixou muito surpresos, mas esperamos que ele possa estar em um lugar melhor.

O judoca fez parte das seleções brasileiras de Base e, em 2016, foi bronze no Campeonato Pan-Americano Sub-18 e campeão sul-americano sub-18 no peso Leve (73kg), além de figurar no pódio de diversas competições estaduais e nacionais.