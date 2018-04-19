Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Judoca capixaba sofre lesão grave na vértebra e passa por cirurgia
Drama

Judoca capixaba sofre lesão grave na vértebra e passa por cirurgia

Samara Contarini disputava uma luta válida pelo Campeonato Brasileiro quando caiu de mau jeito no tatame

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 00:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 00:13
Samara Contarini passou por cirurgia nesta quarta-feira em São Paulo Crédito: Acervo Pessoal
O lamento não é à toa. A judoca capixaba Samara Contarini, de 19 anos, sofreu uma luxação de grau 2 na vértebra cervical após tentar aplicar um golpe em uma oponente durante uma luta válida pelo Campeonato Brasileiro Regional, em São Paulo. A atleta, natural de Cachoeiro de Itapemirim, durante a aplicação do movimento, caiu de mau jeito e, como agravante, a adversária acabou caindo sobre ela. Samara precisou ser levada rapidamente para o Hospital Alvorada, na capital paulista, onde passou por cirurgia na noite desta quarta-feira (18).
Recheada de conquistas na carreira, sendo apontada como uma das judocas mais promissoras do Brasil na atualidade, a capixaba não escondeu o abatimento. Porém, afirmou que promete sair ainda mais fortalecida do trauma. 
Raio-x aponta luxação na vértebra cervical de Samara Crédito: Acervo Pessoal
"Papai do céu me honrou demais e colocou na minha vida pessoas que me dariam sustância e forças em dias como esses. Estou com pensamento positivo, corpo firme, sorriso no rosto e muita energia. Quando a gente faz algo com amor, todo sofrimento, as dores, se transformam em superação. Hoje é mais um dia para brilhar, para olhar para o céu e agradecer, a vida é frágil, mas bela", afirmou Samara.
Samara foi convocada recentemente para integrar a seleção brasileira sub-21, que vai participar de competições na Europa, em maio. Contudo, o prognóstico médico é que vai revelar se a capixaba terá condições de participar do evento. A atleta também estava treinando para a seletiva nacional, que determina quais competidores vão ter a chance de lutar por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.
Segundo Samara, sua lesão é considerada grave, já que todos os ligamentos da vértebra cervical se romperam. Outro ponto preocupante é que a vértebra encostou em sua medula, elevando os riscos.
"Tive uma luxação de grau 2. Se tivesse sido de grau 3, eu poderia perder os movimentos do corpo", concluiu Samara, que defende o Pinheiros-SP.
Ex-treinador e amigo pessoal da judoca, Francisnei Fernandes, que dá aulas de judô em um projeto em Cariacica, tenta agora passar sua experiência no esporte para transmitir sentimentos positivos à Samara.
> Equilíbrio e superação: Estadual de Ciclismo alimenta paixão capixaba
"O ideal agora é ela manter a cabeça no lugar, ter paciência na recuperação e apoio dos familiares. Atleta nunca quer ficar sem treinar, sem competir, mas agora ela precisa focar em sua recuperação. Estamos todos na torcida para que as coisas venham dar certo", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados