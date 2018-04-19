Judoca capixaba sofre lesão grave na vértebra e passa por cirurgia

Samara Contarini passou por cirurgia nesta quarta-feira em São Paulo Crédito: Acervo Pessoal

O lamento não é à toa. A judoca capixaba Samara Contarini, de 19 anos, sofreu uma luxação de grau 2 na vértebra cervical após tentar aplicar um golpe em uma oponente durante uma luta válida pelo Campeonato Brasileiro Regional, em São Paulo. A atleta, natural de Cachoeiro de Itapemirim, durante a aplicação do movimento, caiu de mau jeito e, como agravante, a adversária acabou caindo sobre ela. Samara precisou ser levada rapidamente para o Hospital Alvorada, na capital paulista, onde passou por cirurgia na noite desta quarta-feira (18).

Recheada de conquistas na carreira, sendo apontada como uma das judocas mais promissoras do Brasil na atualidade, a capixaba não escondeu o abatimento. Porém, afirmou que promete sair ainda mais fortalecida do trauma.

Raio-x aponta luxação na vértebra cervical de Samara Crédito: Acervo Pessoal

"Papai do céu me honrou demais e colocou na minha vida pessoas que me dariam sustância e forças em dias como esses. Estou com pensamento positivo, corpo firme, sorriso no rosto e muita energia. Quando a gente faz algo com amor, todo sofrimento, as dores, se transformam em superação. Hoje é mais um dia para brilhar, para olhar para o céu e agradecer, a vida é frágil, mas bela", afirmou Samara.

Samara foi convocada recentemente para integrar a seleção brasileira sub-21, que vai participar de competições na Europa, em maio. Contudo, o prognóstico médico é que vai revelar se a capixaba terá condições de participar do evento. A atleta também estava treinando para a seletiva nacional, que determina quais competidores vão ter a chance de lutar por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.

Segundo Samara, sua lesão é considerada grave, já que todos os ligamentos da vértebra cervical se romperam. Outro ponto preocupante é que a vértebra encostou em sua medula, elevando os riscos.

"Tive uma luxação de grau 2. Se tivesse sido de grau 3, eu poderia perder os movimentos do corpo", concluiu Samara, que defende o Pinheiros-SP.

Ex-treinador e amigo pessoal da judoca, Francisnei Fernandes, que dá aulas de judô em um projeto em Cariacica, tenta agora passar sua experiência no esporte para transmitir sentimentos positivos à Samara.