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  • Jornal: Real vê Neymar como único capaz de substituir Cristiano Ronaldo
Sonho de consumo

Jornal: Real vê Neymar como único capaz de substituir Cristiano Ronaldo

Craque português deverá se transferir para a Juventus ainda nesta janela

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 11:56
Neymar demonstrou mais força mental na partida contra o México Crédito: André Mourao/MoWa Press
"Só um nome parece ter a força necessária para que o Real Madrid aguente o golpe da saída de Cristiano Ronaldo", publica o jornal espanhol "Marca" nesta sexta-feira. E trata-se do brasileiro Neymar, antigo sonho de consumo dos espanhóis. Com a iminente saída do português para a Juventus, os merengues prometem intensificar a busca pelo camisa 10 da Seleção Brasileira.
Desejado por Florentino Pérez, o todo-poderoso presidente merengue, Neymar é visto como o único capaz de repor à altura a liderança técnica que CR7 exerce no time. Mais do que isso, é a principal chance de o clube continuar tendo um de seus astros na disputa do prêmio de melhor do mundo  o brasileiro ainda é visto como sucessor imedito de Cristiano e Messi.
De acordo com o "Marca", os dirigentes merengues têm buscado uma aproximação gradual nos últimos meses. E entendem que Neymar  "uma máquina de gerar dinheiro"  renderia frutos não só nos gramados como no campo do marketing, com retorno garantido para todas as empresas associadas ao Madrid.
A principal dificuldade é, claro, convencer o Paris Saint-Germain a negociar o jogador mais caro da história, comprado há um ano por 222 milhões de euros. "Não será fácil que o multimilionário clube francês abra as portas para um de seus ícones sem que tenha ganhado a Liga dos Campeões, objetivo pelo qual o contraram", destaca o jornal.
Além disso, existe o temor de que, caso a Seleção Brasileira seja campeã do mundo na Rússia, Neymar seja eleito o melhor jogador do torneio e fique ainda mais valorizado, o que tornaria mais improvável que o PSG negociasse um candidato à Bola de Ouro já na atual temporada.
De qualquer maneira, aponta o "Marca", o Real promete brigar.

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