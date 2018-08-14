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Decisão

Jorginho não é mais o técnico do Vasco

Decisão foi tomada pelo treinador e o presidente do clube Alexandre Campello na noite desta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 02:45

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 02:45

Jorginho, ex-técnico do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O técnico Jorginho não resistiu à derrota para o Palmeiras, no último domingo, por 1 a 0, e não é mais o comandante do Vasco da Gama. A decisão foi divulgada em uma das redes sociais oficiais do clube.
"Jorginho não é mais o técnico do Vasco. A decisão foi tomada em consenso na noite desta segunda-feira (13/08) entre ele e o presidente Alexandre Campello. Junto com o treinador deixa o Club o preparador físico Joelton Urtiga.", disse o comunicado oficial.
Nessa passagem pelo clube carioca, foram 10 jogos, quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, no total um aproveitamento de 43,33%.
 

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