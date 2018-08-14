Jorginho, ex-técnico do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O técnico Jorginho não resistiu à derrota para o Palmeiras, no último domingo, por 1 a 0, e não é mais o comandante do Vasco da Gama. A decisão foi divulgada em uma das redes sociais oficiais do clube.

"Jorginho não é mais o técnico do Vasco. A decisão foi tomada em consenso na noite desta segunda-feira (13/08) entre ele e o presidente Alexandre Campello. Junto com o treinador deixa o Club o preparador físico Joelton Urtiga.", disse o comunicado oficial.

Nessa passagem pelo clube carioca, foram 10 jogos, quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, no total um aproveitamento de 43,33%.