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Coronavírus no Brasil

Jorge Jesus diz que exame aponta coronavírus e contraprova é inconclusiva

O técnico do Flamengo, já está sob os cuidados do departamento médico flamenguista e, de acordo com a equipe, apresenta quadro estável de saúde

Publicado em 17 de Março de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 16:23
Jorge Jesus  de acordo com a equipe, apresenta quadro estável de saúde. Crédito: RAUL PEREIRA
 O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, 65, realizou um primeiro teste de coronavírus e o resultado foi "positivo fraco ou inconclusivo", segundo o clube carioca.
A contraprova, divulgada na noite desta segunda (16), trouxe resultado inconclusivo, de acordo com informação divulgada pela agremiação. Uma nova coleta será realizada nesta terça (17).
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Jesus já está sob os cuidados do departamento médico flamenguista e, de acordo com a equipe, apresenta quadro estável de saúde.
"É verdade que o meu teste deu positivo. Também é verdade que eu me sinto normal. Hoje me sinto exatamente como me sentia há exatamente um mês, um ano, dois anos atrás. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintoma nenhum. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, dos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista, por terem partilhado comigo essa minha situação, que eu penso que, mais semana menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Um grande beijo para vocês todos e estou muito confiante", disse o português, com uma mensagem em vídeo no Instagram.
Jogadores, o restante da comissão técnica e integrantes do departamento de futebol tiveram resultado negativo no teste. A equipe profissional, assim como as categorias de base, foram dispensadas dos treinos desta semana depois que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro determinou a suspensão inicialmente por 15 dias do campeonato estadual.
O elenco do Flamengo fez testes para coronavírus depois que Maurício Mattos, dirigente do clube, apresentou sintomas semelhantes aos da doença ?o diagnóstico foi confirmado.
Após a vitória sobre a Portuguesa-RJ por 2 a 1 no último sábado (14), no Maracanã, Jesus revelou em entrevista à TV oficial do Flamengo (não houve entrevista coletiva como medida de precaução) que perdeu um amigo em Portugal, vítima da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus.
"Isso do coronavírus, o teste na equipe, as preocupações que a gente pode ter, a nossa família, isso está sendo um problema muito grande dentro da estrutura da família. Sou português sei o que está passando em Portugal, eu perdi um amigo", afirmou o treinador no sábado.
Depois, Jesus esclareceu que havia recebido "informações desencontradas" sobre a morte do amigo, que na verdade estava em estado grave.
Nesta segunda-feira (16), Mário Veríssimo, que era massagista do Estrela da Amadora e trabalhou com o técnico no passado, se transformou no primeiro caso de morte pelo Covid-19 em Portugal. Ele tinha 81 anos.
Aos 65, Jorge Jesus integra o chamado grupo de risco pelo fato de ser idoso. A literatura disponível sobre o coronavírus mostra, segundo o infectologista Esper Kallás, professor da USP, que o vírus causa o adoecimento principalmente em pessoas acima de 40 anos de idade. A proporção aumenta com o avanço da idade.

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