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Sumiu durante festa

Jogador de 19 anos é encontrado esquartejado em rio após uma semana desaparecido

Hugo Vinicius Skulny Pedrosa desapareceu durante uma festa. O corpo dele foi encontrado na cidade de Sete Quedas (MS)

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 06:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2023 às 06:45
O jogador de futebol amador Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi encontrado esquartejado após uma semana desaparecido em Sete Quedas (MS). A morte foi confirmada ao UOL por familiares do atleta.
O corpo do jovem foi localizado em pedaços no Rio Iguatemi, que fica a cerca de 15 km da cidade. Foi realizada uma operação conjunta entre Corpo de Bombeiros, Defron (Delecia de Repressão aos Crimes de Fronteira), patrulha rural e polícias Civil e Militar.
Corpo de Hugo Vinicius Skulny Pedrosa foi encontrado esquartejado
Corpo de Hugo Vinicius Skulny Pedrosa foi encontrado esquartejado Crédito: Reprodução
A cabeça e outras partes não foram encontradas com o restante, conforme contou Andressa Skulny, prima de Hugo. As buscas, que começaram ontem (2), ainda seguem na área.
Hugo foi identificado por uma tatuagem no braço. O jovem, que atuava em times representando a cidade, tinha feito uma homenagem e tatuado o nome do pai.
O jogador estava desaparecido desde 25 de junho. Seu irmão, Gean, afirmou que ele havia ido a uma festa na cidade paraguaia de Pindoty Porã, que faz fronteira terrestre com Sete Quedas, e não voltou para casa.
A última notícia que a família teve de Hugo é que ele foi para a casa da ex-namorada. Na manhã do dia 25, o jogador chegou a pegar carona de moto com um amigo para voltar à sua cidade e passar na residência da ex.
Na quarta (5), o delegado do Defron vai se pronunciar sobre o caso. Ele concederá entrevista coletiva na Câmara Municipal da cidade no período da tarde os familiares afirmaram que receberam poucas atualizações sobre a morte.

Quem era Hugo Skulny

O jovem atuava pelos times de futebol e de futsal de Sete Caldas. Ele também jogava por outras equipes amadoras da região.
Hugo foi campeão de um torneio em abril e recebeu um cheque de R$ 5 mil. Ele venceu a etapa regional da Copa Integração, de futsal.
No ano passado, o jogador havia conquistado outros dois truféus representando a cidade. Ele conquistou a primeira fase da liga Terrão MS e a Copa Conesul, ambas no futebol de campo.

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