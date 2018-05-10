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Crime

Jogador argentino é preso acusado de estuprar e matar enteado

Gonzalo 'Chino' Aguirre foi preso na manhã dessa quinta-feira (10) em Grand Bourg, a 36 km de Buenos Aires

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 20:32
Gonzalo "Chino" Aguirre é jogador do Atlético Defensores de Belgrano Crédito: Reprodução
O jogador do clube argentino Atlético Defensores de Belgrano, Gonzalo "Chino" Aguirre, foi preso na manhã dessa quinta-feira (10) em Grand Bourg, a 36 km de Buenos Aires, acusado de ter estuprado e espancado até a morte seu enteado de 5 anos.
De acordo com fontes do caso, a mãe do bebê, Evelyn Brites, disse aos médicos que o menino, chamado Santino, caiu no chuveiro enquanto tomava banho, segundo o o jornal "Clarín".
No entanto, a partir da autópsia realizada na quarta-feira (10) por ordem judicial confirmou-se que a criança foi violada inúmeras vezes e sofreu espancamentos.
Os investigadores suspeitavam de Aguirre, namorado de Evelyn. Com as suspeitas, um representante do Ministério Público pediu ao juiz o mandado de prisão do jogador, de 22 anos, e padrasto do menor.
No momento da prisão, Aguirre estava indo ao velório da criança, mas, diante das provas contra ele, confessou o crime à polícia. Porém, a declaração não tem validade legal. O jogador será levado ainda nessa quinta-feira, para ser interrogado no gabinete do promotor do caso.
O clube Atlético Defensores de Belgrano, que vai jogar nessa quinta-feira uma partida pela semifinal do torneio da série B Metropolitana contra Tristán Suárez, ainda não se manifestou sobre a prisão do jogador.

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