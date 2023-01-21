Hulk marca dois de pênalti e Everson salva Atlético na estreia do Mineiro

O Atlético-MG venceu a Caldense por 2 a 1 na tarde deste sábado (21), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Mineiro e agradou aos 22 mil torcedores presentes no primeiro jogo da temporada da equipe.

Hulk, com dois pênaltis, garantiu a vitória do Galo na estreia do Mineiro Crédito: Pedro Souza / Atletico

A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro abriu a temporada do Galo.

Atlético-MG soma três pontos e ocupa a segunda posição do Grupo A, abaixo do Athletic Club pelo saldo de gols. A Caldense termina a rodada sem pontuar e assume a lanterna do Grupo B.

O Atlético-MG dominou o jogo do início ao fim, mas teve dificuldade em ampliar o marcador e passar pela defesa rival.Os visitantes não hesitaram em marcar faltas e receberam três cartões só no primeiro tempo. A Caldense apostou na retranca para aproveitar jogadas de contra-ataque.Os dois gols que resultaram na vitória do Galo sairam de cobranças de pênaltis.

O Galo entrou sem pontas e o que se pôde ver em campo foi Edenilson jogando mais pela direita, Pedrinho na esquerda sendo responsável pelas jogadas de contra-ataques, e Calebe mais centralizado no meio campo. Hulk e Paulinho ficaram na frente movimentando e aproveitando as melhores oportunidades.