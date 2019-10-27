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Corrida

Hamilton vence no México e fica mais perto do título mundial de F-1

Em terceiro, Valtteri Bottas impede conquista antecipada do inglês

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 18:56
Lewis Hamilton vence o GP do México e fica mais próximo do Hexacampeonato de F1 Crédito: Twitter/@F1
Lewis Hamilton venceu o GP do México, neste domingo (27), e está ainda mais perto do hexacampeonato mundial. O inglês ficou duas posições à frente do seu companheiro da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, único que pode superá-lo nesta temporada.
Hamilton podia ser campeão mundial já neste domingo, a quatro corridas do fim da temporada, mas precisava impor uma diferença de 14 pontos para Bottas. Na próxima corrida, no dia 3 de novembro, nos Estados Unidos, o inglês precisa somar quatro pontos para conquistar o título.
Ele garante o título também com um oitavo lugar em qualquer uma das três corridas restantes.
Neste domingo, o inglês largou em terceiro lugar, mas ele e o holandês Verstappen se tocaram logo no início e ambos foram para a grama, perdendo posições. Hamilton foi para os boxes na volta 24 e completou 47 das 71 voltas da prova com um jogo de pneus duros.

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É a segunda vitória de Hamilton no México -a primeira foi em 2016. Em 2017 e 2018, o inglês foi o quarto colocado. 
Com o resultado, Hamilton lidera a classificação geral com folga. O inglês tem 363 pontos, 74 à frente de Bottas. Leclerc, da Ferrari, está em terceiro, com 236 pontos.
O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, comemora após vencer o GP do México de Fórmula 1, no Circuito Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, neste domingo (27). Crédito: REBECCA BLACKWELL/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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