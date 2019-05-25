Hamilton garante pole em Mônaco em treino marcado por erro da Ferrari

Com equipes e pilotos de luto e recheado de homenagens ao tricampeão mundial Niki Lauda, que morreu no começo da semana, o treino classificatório do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, neste sábado (25), terminou com o inglês Lewis Hamilton como pole position.
O finlandês Valtteri Bottas, companheiro da Mercedes, largará na segunda colocação na sexta etapa da temporada 2019, com Max Verstappen (HOL/Red Bull) em terceiro e Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) em quarto.
"Essa pole tem um significado muito grande para mim, estou feliz demais. É a corrida que todo piloto sonha, você põe tudo de si. Chegamos com um ótimo caro e essa pole significa muito", disse Hamilton, que vibrou e subiu nas grades do circuito de Monte Carlo para comemorar o feito.
O pentacampeão mundial conseguiu sua 85ª pole em um treino marcado por um erro grosseiro da Ferrari. Charles Leclerc, o piloto da casa e que foi o mais rápido na terceira etapa de treinos livres, caiu ainda no Q1.
A equipe segurou o monegasco nos boxes acreditando que ele já estaria garantido no Q2 pelo tempo obtido, mas a estratégia falhou e Vettel que estava na zona de eliminação, conseguiu a classificação para o Q2 no último segundo, empurrando o seu companheiro de equipe para a 16ª posição do grid.
Vettel havia tido problemas nos treinos livres, quando Leclerc se destacou. O alemão bateu logo no início da terceira etapa ao perder o ponto da freada. A Ferrari havia acertado os problemas e seus mecânicos ganharam elogios no começo do treino classificatório.
Confira o grid de largada do GP de Mônaco:
1º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
2º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)
3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull)
4º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
5º - Pierre Gasly (FRA/Red Bull)
6º - Kevin Magnussen (DIN/Haas)
7º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault)
8º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)
9º - Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren)
10º - Alexander Albon (TAI/Toro Rosso)
11º - Nico Hulkenberg (ALE/Renault)
12º - Lando Norris (GBR/McLaren)
13º - Romain Grosjain (FRA/Haas)
14º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)
15º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)
16º - Charles Leclerc (MON/Ferrari)
17º - Sergio Peres (MEX/Racing Point)
18º - Lance Stroll (CAN/Racing Point)
19º - George Russell (GBR/Williams)
20º - Robert Kubica (POL/Williams)