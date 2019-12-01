Campeonato Brasileiro

Guerrero marca em falha de Gatito e Internacional derrota o Botafogo

O Internacional encarou o Botafogo na noite deste sábado (30), no Estádio Nilton Santos, e venceu por 1 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo do time gaúcho aconteceu com gol de Guerrero, em lance marcado por alha de Gatito.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 22:30

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 22:30

Guerreiro comemora gol do Inter Crédito: Reprodução/Instagram
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional encarou o Botafogo na noite deste sábado (30), no Estádio Nilton Santos, e venceu por 1 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo do time gaúcho aconteceu com gol de Guerrero, em lance marcado por alha de Gatito.
Com o resultado, o time colorado soma, agora, 54 pontos e chega na briga por uma vaga no G6. Já a equipe alvinegra se manteve com 42 e ainda busca afastar totalmente as chances matemáticas de rebaixamento.
Na próxima rodada, o Botafogo visita o Atlético-MG, enquanto o Internacional encara o São Paulo, fora de casa.
A partida começou com uma certa superioridade do Botafogo, que aproveitava que os espaços dados pelo Internacional e conseguia explorar as bolas longas em velocidade. Assim, inclusive, criou as duas melhores oportunidades do primeiro tempo, com Rhuan, em chute defendido por Lomba, e Diego Souza, que carimbou o travessão em cavadinha.
O time colorado, por sua vez, criava chances nas trocas de passe e assustou a defesa adversária, principalmente nas chegadas pela direita, com Guilherme Parede. No fim da etapa inicial, o Botafogo chegou a ficar acuado e, por pouco, o Inter não abriu o placar - primeiramente em bola atravessou toda a área e, depois, em finalização de Neilton.
O segundo tempo começou com erros de ambos os lados. Depois de algumas investidas do Botafogo, que falhava no último passe, foi a vez do Internacional avançar, fazendo Gatito fazer algumas defesas em sequência.
Em certo momento, o duelo ficou entre as intermediárias, com muita marcação e passes curtos.
As equipes mudaram em busca de novas alternativas: Valentim tentou recompor o lado direito de ataque com Marcinho e Leo Valencia, enquanto Zé Ricardo colocou Nico López e Wellington Silva.
BOTAFOGO
Gatito Fernández; Fernando (Marcinho), Carli, Marcelo e Yuri; Cícero (Jean), João Paulo e Alex Santana (Leonardo Valencia); Rhuan, Luiz Fernando e Diego Souza. Técnico: Alberto Valentim.
INTERNACIONAL
Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick (Nonato), Guilherme Parede (Wellington Silva) e Neilton (Nico López); Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 1 INTERNACIONAL
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)
Auxiliares: Bruno Boschilla e Ivan Carlos Bohn (PR)
VAR: Wagner Reway (PB)
Público/Renda: 28.208 pagantes/R$ 394.256
Cartões amarelos: Carli e Alex Santana(Botafogo); Uendel, Rodrigo Lindoso e Edenílson (Internacional)
Gols: Guerrero (INT), do Internacional, aos 38 minutos do segundo tempo.

