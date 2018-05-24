Greve dos caminhoneiros ameaça realização dos jogos do Brasileirão

Caminhoneiros interditam o Km 428 da BR 101 Sul, em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação

A greve dos caminhoneiros no Brasil poderá causar adiamento de jogos ou até mesmo de toda a rodada do Campeonato Brasileiro marcada para o fim de de semana. Isso porque os aeroportos brasileiros estão com restrição para abastecimento de aeronaves e alguns voos já estão sendo cancelados, o que impacta diretamente na logística das viagens das equipes nacionais.

A diretoria de Competições da CBF está monitorando a situação junto às companhias aéreas. Até o início da tarde desta quinta-feira, a entidade tinha a informação de que os voos previstos para o transporte dos times estavam confirmados e que, até então, todos os jogos estavam acertados.

Mas a CBF deixou claro que a situação poderia mudar ao longo do dia ou até no fim de semana, dependendo do andamento da greve geral. A preocupação da entidade é que os clubes não consigam chegar aos seus locais de destino da tabela - 7.ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre sábado e domingo.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) há problemas de abastecimento de combustíveis nos aeroportos de Brasília e de Congonhas, em São Paulo, devido à paralisação dos caminhoneiros, que protestam para cobrar uma redução no preço do óleo diesel.

Nesta quinta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou que todos os campeonatos organizados pela entidade, tanto os de base quanto os de profissionais, terão suas rodadas adiadas neste fim de semana devido ao desabastecimento do Estado por causa da greve.

CONFIRA A RODADA DO BRASILEIRO

Sábado

Fluminense x Chapecoense

Palmeiras x Sport

Atlético-MG x Flamengo

Domingo

Paraná x Atlético-PR

Bahia x Vasco

Botafogo x Vitória

Inter x Corinthians

Santos x Cruzeiro

América-MG x São Paulo