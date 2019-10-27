  • Grêmio supera eliminação na Libertadores e atropela Botafogo
Brasileirão

Grêmio supera eliminação na Libertadores e atropela Botafogo

Ainda de 'ressaca' com a traumática eliminação na semifinal da Copa Libertadores, ao ser goleado por 5 a 0 pelo Flamengo, Grêmio venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (27)

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 20:02

Éverton, do Grêmio, comemora após marcar gol em partida contra o Botafogo, válida pela 28ª rodada do Brasileirão 2019, na Arena do Grêmio Crédito: DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
Ainda de "ressaca" com a traumática eliminação na semifinal da Copa Libertadores na última quarta-feira (23) - ao ser goleado por 5 a 0 pelo Flamengo - o Grêmio venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (27) - gols de Maicon, Thaciano e Everton - e se manteve na disputa por uma vaga na competição sul-americana de 2020.
O Alvinegro, por sua vez, ligou o sinal de alerta em relação à zona do rebaixamento. Com 33 pontos, os cariocas estão a apenas quatro pontos dela.
Na próxima rodada, o Grêmio visita o Vasco no Rio de Janeiro, na quarta-feira (30), e o Botafogo recebe o Cruzeiro, na quinta.
O Grêmio não teve dificuldades para vencer o Botafogo em Porto Alegre (RS). Tecnicamente muito superior ao Alvinegro, o Tricolor conseguiu fazer seu jogo com muito toque de bola e velocidade. Já os cariocas pecaram na lentidão da organização das jogadas. Inspirado, o goleiro Gatito Fernandez salvou o time de General Severiano do pior.

Após uma linda bola enfiada por Luciano, Maicon, em posição legal, recebeu na cara de Gatito e chutou forte para abrir o placar na Arena, aos 11 minutos do primeiro tempo.
O Grêmio ainda ampliou quando o zagueiro Joel Carli errou na saída de bola aos 25 minutos do segundo tempo e Everton deixou Tardelli na cara do gol. O atacante invadiu a área e chutou cruzado para boa defesa de Gatito. No rebote, Thaciano, livre, teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.
O terceiro saiu dos pés do Cebolinha invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola ficou com Pepê, que rolou para trás e achou Thaciano. O meia finalizou e Gatito salvou o Botafogo. No rebote, porém, Everton chutou e fez o 3 a 0.
  • GRÊMIO
  • Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Romulo), Matheus Henrique e Alisson (Pepê); Luciano (Thaciano), Everton e Diego Tardelli
  • Técnico: Renato Gaúcho
  • BOTAFOGO
  • Gatito, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo e Diego Souza; Leo Valencia (Igor Cássio), Luiz Fernando (Rhuan) e Victor Rangel (Alex Santana)
  • Técnico: Alberto Valentim
FICHA TÉCNICA
  • GRÊMIO 3 X 0 BOTAFOGO
  • Árbitro: Rafael Traci (SC)
  • Auxiliares: Helton Nunes (SC) e Henrique Ribeiro (SC)
  • Árbitro de vídeo: Rodrigo Ferreira (SC)
  • Cartões amarelos: Geromel, Matheus Henrique, Kanneman (GRE); Yuri, Cícero (BOT)
  • Gols: Maicon, aos 11 minutos do primeiro tempo (GRE); Thaciano, aos 25 minutos do segundo tempo (GRE); Everton, aos 34 minutos do segundo tempo (GRE)

