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Campeonato Carioca

Globo volta a programar transmissão do Vasco, mas mantém cautela

Se  não houver mudanças, a emissora carioca vai exibir o jogo a partir das 16h deste domingo (27) para o Rio de Janeiro e parte da rede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 08:16

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 08:16

Ramon Menezes foi efetivado como novo técnico do Vasco
Ramon Menezes foi efetivado como novo técnico do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
A Globo programou para domingo (28) a exibição do jogo entre Vasco e Macaé, válido pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.
Se não houver mudanças de última hora, a emissora carioca vai exibir o jogo a partir das 16h (horário de Brasília) para o Rio de Janeiro e parte da rede. Estão incluídos estados como Sergipe e Espírito Santo, além do Distrito Federal.
A informação já consta na programação disponível no site oficial da Globo. Para a outra parte da rede, como o estado de São Paulo, a Globo vai exibir a sessão "Campeões de Bilheteria", que terá em cartaz o filme "Os Vingadores", produzido em 2012.
No entanto, a reportagem apurou que a programação da emissora está sob pré-aviso, e o filme será exibido para toda a rede se alguma mudança de última hora acontecer.
A cautela da Globo se deve às reviravoltas do último fim de semana. Menos de 24 horas antes do início da partida marcada para acontecer no domingo (21), a Prefeitura do Rio suspendeu a competição, mas depois liberou jogos de Flamengo e Vasco. A bagunça fez a Globo desmobilizar equipes e cancelar a transmissão.
A reportagem apurou que o jogo será narrado por Luís Roberto, que faria a partida na semana passada. Este será o retorno da Globo ao futebol ao vivo depois de 100 dias sem transmissões. Também marcados para domingo, os jogos de Botafogo e Fluminense terão transmissão do Premiere.
Para voltar a transmitir futebol, a Globo preparou um protocolo para a segurança de seus funcionários com base no que já é realizado por outras empresas de comunicação pelo mundo. Nele, estão medidas como o uso de metade das câmeras em relação ao que era padrão antes da pandemia.
Já repórteres, usando máscaras, farão entrevistas respeitando normas de distanciamento social, igual ao que acontece na Alemanha. O jogador se aproxima e fala ao microfone, enquanto o jornalista fica na arquibancada fazendo perguntas.
Por fim, narrador e comentarista farão as partidas dos estúdios. Jogos in loco estão suspensos até segunda ordem. Quem é do grupo de risco do novo coronavírus, como profissionais com mais de 60 anos, não entra na escala de transmissões e segue em casa esperando o fim da pandemia.

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