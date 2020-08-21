Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Segundo a 'Gazzetta dello Sport', Zlatan Ibrahimovic está próximo de renovar seu contrato com o Milan. Conforme noticiado pelo periódico italiano, novo contrato do atacante sueco com o clube Rossonero deve ser assinado neste final de semana e deve girar em torno de 5 milhões de euros iniciais, que podem aumentar com os bônus.Mesmo após ter dito que não é jogador de Liga Europa, o sueco nunca escondeu o carinho que tem pela rubro-negro de Milão e o desejo de renovar seu contrato. A negociação se arrastou, pois ambas as partes não tinham chegado a um consenso quanto aos valores.

No entanto, segundo o diário, nos últimos dias a negociação avançou e o jogador já não descarta a redução dos 7 milhões de euros pedidos no inicio das conversas. Com isso, o Milan está disposto a pagar 5 milhões de euros iniciais e chegar a 6 milhões por meio de bônus.

Com a camisa do Milan, Ibra foi decisivo na emocionante virada contra a Juventus pelo Campeonato Italiano e no crescimento da equipe na fase final da competição, após o retorno do futebol no país. Vale lembrar que os Rossoneros garantiram uma vaga na próxima edição da Liga Europa e terminaram a competição na sexta colocação.