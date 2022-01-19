Zidane será o treinador do PSG na próxima temporada, diz jornal

A estadia de Mauricio Pochettino no Paris Saint-Germain pode estar perto do fim. De acordo com informações da imprensa espanhola, o clube francês prepara uma grande reformulação para a próxima temporada, que fará com o argentino deixe o comando. Neste sentido, o nome de Zinédine Zidane é o escolhido para assumir a equipe do Parque dos Príncipes.Segundo o jornal "Marca", o PSG já fez uma proposta ao ex-treinador do Real Madrid e o clima na capital francesa é de otimismo e certeza. Sem clube desde que deixou o Real Madrid em junho de 2021, Zizou chegou a ser especulado no time parisiense algumas vezes, mas, até então, nunca houve acordo.

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A iminente saída de Kylian Mbappé, que tem contrato com o Paris Saint-Germain até o final de junho, também faz parte da reformulação citada pelo veículo. O jogador de 23 anos deverá ser reforço do Real Madrid, clube que ele já revelou ter o sonho de defender.

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Pochettino chegou ao Paris Saint-Germain em janeiro de 2021, com vínculo até o final da atual temporada. O argentino, no entanto, renovou o contrato até o meio de 2023 em julho do ano passado. O "Marca" cita ainda que o destino do treinador poderá ser o Manchester United, que sonha com o sul-americano.