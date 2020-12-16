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futebol

Zidane revela quem é o melhor atacante francês da história

Após a vitória contra o Athletic Bilbao, técnico do Real Madrid rasgou elogios a Karim Benzema, autor de dois gols na vitória da equipe merengue pelo Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 08:42

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 08:42

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
A França é um dos maiores celeiros do futebol e já produziu grandes jogadores, sobretudo no setor do ataque. O mundo já assistiu a Fontaine, Henry, Trezeguet, além de Mbappé da nova geração, mas para Zidane, técnico do Real Madrid e um dos maiores atletas do país, o melhor centroavante francês é Karim Benzema.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
- Para mim, Benzema é o melhor atacante francês da história. Está demonstrando isso. Para mim é o melhor, está claríssimo. É o jogador mais talentoso e não é um nove puro. Ele não tem só gol de cabeça e isso é o que eu mais gosto.O atacante merengue foi decisivo mais uma vez na última terça-feira ao marcar dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao em rodada antecipada pelo Campeonato Espanhol. O atleta também foi decisivo para a classificação do time na Liga dos Campeões ao balançar as redes duas vezes diante do Borussia Monchengladbach na última quarta-feira.

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