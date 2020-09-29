Zidane quer Real motivado como no ano passado contra o Valladolid

O Real Madrid se prepara para realizar o primeiro jogo em casa no Campeonato Espanhol diante do Valladolid nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). Após conquistar sua primeira vitória na última rodada, contra o Betis, Zidane quer a equipe focada em desempenhar o papel que fez na reta final do último torneio nacional.O comandante francês alerta para o adversário e diz que seu time tem que estar atento aos perigosos do jogo.
- O que temos que fazer é o que estamos fazendo, é um rival complicado que dentro ou fora de casa pode te causar danos. O que nós temos que fazer é jogar bem e seguir com a linha do ano passado, ter a mesma motivação.
O técnico também foi questionado sobre presença de Vinícius Junior.
- Todos os jogadores querem jogar mais e Vini está aqui para tentar jogar em todas as partidas.Estou feliz com Vini e o que ele deve fazer é focar, o que já faz. Temos um plantel muito grande e todos devem estar focados em se preparar bem.
Além da partida da equipe merengue, o Atlético de Madrid também volta a campo nesta quarta contra o Huesca fora de casa, às14h (horário de Brasília). O time de Simeone vive uma espécie de lua de mel com Luis Suárez após grande estreia do atacante uruguaio diante do Granada. O camisa nove deve começar no banco, mas pode ser novamente esperança de gols do clube colchonero. O Villarreal recebe o Alavés, enquanto o Elche viaja para encarar o Eibar.