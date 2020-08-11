Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zidane quer contar com Odegaard no Real Madrid na próxima temporada

Real Sociedad tinha acordo verbal com jogador e clube merengue sobre um segundo ano de empréstimo, mas clima interno não é de otimismo entre os dirigentes bascos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:25

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:25

Crédito: Odegaard foi o grande nome da Real Sociedad na última temporada espanhola (Divulgação
O meio-campista Martin Odegaard deve retornar ao Real Madrid e não cumprir o sonhado segundo ano emprestado à Real Sociedad, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O motivo da mudança é um pedido de Zidane a Florentino Pérez, presidente merengue, para resgatar o jogador que teve ótima temporada. Os dirigentes do time Basco não estão confiantes na permanência.
Apesar do desejo do gigante espanhol em contar com o seu atleta de volta, as negociações devem seguir durante os próximos dias. A Real Sociedad espera convencer as duas partes para que cumpram o acordo verbal firmado no primeiro semestre, mas o cenário é cada vez mais complicado a medida que o tempo passa e a próxima temporada se aproxima.O jovem está na Noruega aproveitando seus últimos dias de férias e há algumas semanas demonstrava desejo em permanecer na equipe de San Sebastián. A opinião do atleta pode pesar na hora do Real Madrid tomar uma decisão em relação ao clube em que irá jogar, visto que no clube merengue Odegaard pode ter mais dificuldades em encontrar espaço no time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados