Zidane quer contar com Odegaard no Real Madrid na próxima temporada

O meio-campista Martin Odegaard deve retornar ao Real Madrid e não cumprir o sonhado segundo ano emprestado à Real Sociedad, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O motivo da mudança é um pedido de Zidane a Florentino Pérez, presidente merengue, para resgatar o jogador que teve ótima temporada. Os dirigentes do time Basco não estão confiantes na permanência.

Apesar do desejo do gigante espanhol em contar com o seu atleta de volta, as negociações devem seguir durante os próximos dias. A Real Sociedad espera convencer as duas partes para que cumpram o acordo verbal firmado no primeiro semestre, mas o cenário é cada vez mais complicado a medida que o tempo passa e a próxima temporada se aproxima.O jovem está na Noruega aproveitando seus últimos dias de férias e há algumas semanas demonstrava desejo em permanecer na equipe de San Sebastián. A opinião do atleta pode pesar na hora do Real Madrid tomar uma decisão em relação ao clube em que irá jogar, visto que no clube merengue Odegaard pode ter mais dificuldades em encontrar espaço no time.