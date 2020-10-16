Zidane projeta duelo contra o Cádiz e espera jogo difícil: 'Time disciplinado'

Na véspera do duelo contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, o técnico do Real Madrid, Zinédine Zidane, disse que o clube merengue terá um jogo difícil, mesmo jogando contra uma equipe que acabou de subir da segunda divisão. Segundo o treinador francês, o adversário tem uma equipe muito disciplinada.- O Cádiz é uma equipe muito disciplinada e que acaba de subir. Tenho certeza que irão dificultar e incomodar a nossa tarefa, pois sabemos que todas as equipas da liga são muito difíceis de enfrentar, inclusive os recém-promovidos, visto que a segunda divisão é muito competitiva. Teremos de estar bem preparados - disse Zidane.
Zizou também falou sobre o calendário apertado, que fará com que o Real Madrid faça uma sequência pesada de jogos. O treinador merengue disse que será necessário rodar o elenco e fazer um rodízio com os jogadores.
- A temporada vai ser muito longa e precisamos rodar jogadores. Além disso, temos jogadores muito bons que permitem fazer mudanças. Os nossos jogadores nunca descansam e nunca param. Estiveram nas seleções e agora voltam para uma série de vários jogos. Já demonstramos que apesar disso podemos ganhar, mas têm de estar todos preparados para as rotações.