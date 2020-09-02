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futebol

Zidane pede à direção para se desfazer de Bale, diz jornal

Treinador do Real Madrid já teve alguns conflitos com o atacante galês...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 11:45
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Gareth Bale ainda não conhece seu destino. Nesta quarta-feira, o jornal espanhol "ABC" informa que Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, pediu à direção para que o galês deixe o clube "da maneira que for".
Zidane já perdeu a paciência com Bale há algum tempo. O atacante vem mostrando uma falta de disciplina e desinteresse durante a temporada que incomodam o francês.
As saídas de estádio antes do término dos jogos, brincadeiras como dormir no banco de reservas ou tapar os olhos com a máscara foram a gota d'água para o treinador francês.

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