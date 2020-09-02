Zidane pede à direção para se desfazer de Bale, diz jornal

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Gareth Bale ainda não conhece seu destino. Nesta quarta-feira, o jornal espanhol "ABC" informa que Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, pediu à direção para que o galês deixe o clube "da maneira que for".

Zidane já perdeu a paciência com Bale há algum tempo. O atacante vem mostrando uma falta de disciplina e desinteresse durante a temporada que incomodam o francês.