Zidane não terá Carvajal e Benzema contra o Alavés; veja os relacionados

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O calendário apertado no futebol europeu continua trazendo problemas para os clubes por conta de lesões. Para o duelo deste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid não contará com o lateral-direito Carvajal e o atacante Karim Benzema.Segundo informou o clube merengue, o camisa 2 sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e está fora do confronto. Já Benzema, que também tem problemas físicos, continua de fora. A última partida do francês foi contra o Valencia, no dia 8 de novembro.

- Carvajal tem uma lesão. Não sei por quanto tempo, porque não sou médico. Está machucado. No que diz respeito a Benzema, era uma lesão mais demorada e o importante é que esteja bem quando voltar à equipe, visto termos muitos treinos e jogos pela frente. Um jogador para render tem de estar sempre em condições - disse Zidane nesta sexta-feira.

Outra baixa, mas esta já esperada, é o zagueiro Sergio Ramos, também com problemas musculares. Apesar de já estar treinando, o jogador ainda não tem previsão de volta.

- Relativamente ao Sergio não vamos correr riscos. As suas sensações são boas e vamos aguardar pelo regresso à equipa, pois, para já, está fora - completou.