Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zidane não terá Carvajal e Benzema contra o Alavés; veja os relacionados

Lateral-direito sofreu lesão na coxa direita, enquanto atacante permanece de fora após lesão no início do mês. Sergio Ramos também continua sem entrar em campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 15:06

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 15:06

Crédito: AFP
O calendário apertado no futebol europeu continua trazendo problemas para os clubes por conta de lesões. Para o duelo deste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid não contará com o lateral-direito Carvajal e o atacante Karim Benzema.Segundo informou o clube merengue, o camisa 2 sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e está fora do confronto. Já Benzema, que também tem problemas físicos, continua de fora. A última partida do francês foi contra o Valencia, no dia 8 de novembro.
- Carvajal tem uma lesão. Não sei por quanto tempo, porque não sou médico. Está machucado. No que diz respeito a Benzema, era uma lesão mais demorada e o importante é que esteja bem quando voltar à equipe, visto termos muitos treinos e jogos pela frente. Um jogador para render tem de estar sempre em condições - disse Zidane nesta sexta-feira.
Outra baixa, mas esta já esperada, é o zagueiro Sergio Ramos, também com problemas musculares. Apesar de já estar treinando, o jogador ainda não tem previsão de volta.
- Relativamente ao Sergio não vamos correr riscos. As suas sensações são boas e vamos aguardar pelo regresso à equipa, pois, para já, está fora - completou.
VEJA OS RELACIONADOSGoleiros: Courtois, Lunin e Altube;Defensores: Eder Militão, Varane, Nacho Fernández, Marcelo e Mendy;Meio-campistas: Toni Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard e Isco;Atacantes: Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Vini Jr., Mariano e Rodrygo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados