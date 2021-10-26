Zidane não tem interesse em trabalho no Manchester United

Zinedine Zidane não está interessado em substituir Ole Solskjaer no Manchester United, segundo a "ESPN". As informações indicam que o técnico não está com pressa para voltar a trabalhar e deve ter a opção de comandar a França após a saída de Didier Deschamps.O ex-comandante do Real Madrid, que deixou a equipe merengue após o fim da última temporada, surgiu como um dos possíveis substitutos nos Red Devils. Solskjaer, que já era contestado por parte da torcida, perdeu quase todo o apoio após a goleada sofrida para o Liverpool no último final de semana.