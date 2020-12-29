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futebol

Zidane não pede reforços e Real Madrid não se movimenta em janeiro

Clube merengue irá manter a mesma postura de não contratação neste mercado de transferências de janeiro e foca na chegada de Mbappé para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 09:59

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:59

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
O Real Madrid não fará contratações na janela de transferências de janeiro, mas também não deixará nenhum jogador ir embora, segundo o “As”. O técnico Zidane não pediu reforços e a equipe merengue reserva dinheiro para investir pesado no mercado de verão em busca da contratação de Mbappé.Jogadores como Isco, Marcelo e Jovic devem deixar o clube apenas no final da temporada, mas podem ser úteis nas partidas da Copa do Rei, em que o treinador francês deve rodar a equipe. Um atleta só deve sair caso chegue uma oferta irrecusável, o que é improvável por conta do período de crise econômica.
> Veja a tabela da La Liga
Dessa forma, o Real Madrid irá manter a mesma postura do último mercado de transferências e não gastar dinheiro com contratações. O clube vive um período de austeridade, enquanto reforma o Santiago Bernabéu para conseguir mais dinheiro no futuro. Assim, os merengues vão lidando com esse período incomum, mas pensando alto nos próximos meses.

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