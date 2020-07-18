Zidane não garante permanência no Real Madrid no próximo ano

Apesar de possuir contrato com o Real Madrid até 2022, o técnico Zidane não garantiu seu futuro como comandante da equipe merengue. O francês dirigiu o clube entre 2016 e 2018, quando decidiu sair após ganhar três Ligas dos Campeões, mas voltou em 2019 após momentos conturbados do elenco nas competições que disputava.- Não sei o que vai acontecer. Tenho um contrato, gosto de estar aqui, mas nunca se sabe o que vai acontecer no futebol. Aqui se muda de um dia para o outro, não sei o que vai acontecer no futuro.
Em sua primeira temporada completa desde o retorno, Zidane já conquistou seu segundo título de Campeonato Espanhol como treinador e segue vivo no maior torneio de futebol europeu. O comandante pensa em como reverter o placar contra Manchester City após derrota por 2 a 1 no Bernabéu.