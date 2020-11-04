Zidane mostra confiança na renovação de Sergio Ramos

Após mais uma participação decisiva de Sergio Ramos pelo Real Madrid, o técnico Zidane mostrou confiança de que o zagueiro irá renovar com a equipe merengue. O defensor marcou o segundo gol da partida contra a Inter de Milão que terminou em vitória para os espanhóis por 3 a 2 pela Liga dos Campeões.

- Como sempre, ele é nosso capitão, nosso líder. Nós queremos ele para sempre. Não tenho dúvidas de que ele ficará e que continuará fazendo história.O veterano de 34 anos tem contrato com o Real Madrid até o final desta temporada e ainda não há informações sobre as conversas para a renovação do vínculo do zagueiro. A partir de janeiro, o atleta poderá assinar um pré-contrato com outra equipe, mas os merengues devem correr para buscar um acerto com o principal atleta do elenco.