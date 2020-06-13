Zidane mostra confiança e diz que Real Madrid está pronto para retorno

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A espera está acabando para o torcedor madrilenho. Neste domingo, o clube merengue entra em campo pelo Campeonato Espanhol depois da paralisação da competição por conta da pandemia de coronavírus. E neste sábado, o técnico Zidane concedeu entrevista coletiva por meio de videoconferência.

Antes de começar a responder as perguntas, porém, o francês deixou um recado a todos que estão sofrendo neste momento difícil.

- Quero expressar o meu afeto por todos aqueles que perderam entes queridos nestes momentos tão difíceis. Quero também agradecer a todos os responsáveis de saúde e às pessoas que ajudaram a salvar vidas. E, claro, para todos os membros da família Real Madrid que nos deixaram. É um momento complicado, estranho, mas tinha de começar por falar disso.

Falando sobre futebol, o comandante merengue afirmou que os jogadores, apesar da situação, estão felizes e motivados por poderem voltar aos trabalhos e demonstrou confiança na equipe.

- Os jogadores estão satisfeitos e agradecidos por poderem voltar ao trabalho. Trabalhamos muito bem fisicamente, disso não tenho qualquer dúvida, e estamos preparados para começar de novo a competição, que é o mais importante.

VEJA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTAEstádio Alfredo Di Stéfano: "É o nosso estádio. Estamos habituados a jogar no Santiago Bernabéu, mas saberemos nos adaptar. Estamos satisfeitos. Treinamos neste campo, as medidas são as mesmas e estamos preparados para jogar no Di Stéfano."

Asensio e Hazard: "A boa notícia é que tiveram tempo de fazer a preparação como os outros. Asensio teve uma lesão um pouco mais demorada, mas está treinando normalmente. O mesmo se aplica a Hazard. Estão disponíveis, vão estar conosco e isso é uma boa notícia."