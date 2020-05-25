Zidane ligou para Van de Beek e quer a contratação do meio-campista

Sabendo que não deve contar com Paul Pogba, Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, está de olho no meio-campista holandês Donny van de Beek. De acordo com o 'Le 10 Sport', o treinador francês telefonou para o jogador para explicar os planos do clube.
Zidane aposta em Van de Beek para reforçar seu meio-campo. O holandês é acompanhado há algum tempo e já negociou com o Real Madrid. Além disso, ele já manifestou o desejo de vestir a camisa do clube merengue.
Na atual temporada, Van de Beek atuou em 37 partidas, marcou 10 gols e deu 11 assistências.E MAIS:Confira o andamento dos campeonatos europeus para o retorno do futebolWitsel se recupera de lesão e estará apto a jogar contra o BayernLateral direito Emerson deve seguir no Betis por mais uma temporadaManchester United e Shanghai Shenhua ainda não fizeram acordo por permanência de IghaloManchester United demonstra interesse em Tolisso, do BayernValverde pensa em revanche contra o Manchester City em agosto E MAIS: