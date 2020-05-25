Zidane ligou para Van de Beek e quer a contratação do meio-campista

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Sabendo que não deve contar com Paul Pogba, Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, está de olho no meio-campista holandês Donny van de Beek. De acordo com o 'Le 10 Sport', o treinador francês telefonou para o jogador para explicar os planos do clube.

Zidane aposta em Van de Beek para reforçar seu meio-campo. O holandês é acompanhado há algum tempo e já negociou com o Real Madrid. Além disso, ele já manifestou o desejo de vestir a camisa do clube merengue.