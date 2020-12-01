Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zidane lamenta derrota do Real Madrid e admite 'má fase' do time

Técnico do Real Madrid lamenta oportunidades perdidas por sua equipe no primeiro tempo e descarta pedir demissão do cargo de treinador do atual campeão espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:40

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:40

Crédito: SERGEI SUPINSKY/AFP
Após mais uma derrota do Real Madrid para o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane lamentou o resultado da sua equipe, reconheceu os merengues passam por uma "má fase", mas reconheceu que os jogadores foram bem contra os ucranianos.- Tivemos momentos delicados, sempre vamos ter. É uma má fase a nível de resultados, é verdade, mas temos de continuar. Nós sabemos que hoje era uma final e a preparamos muito bem. Fizemos um grande primeiro tempo, mas não conseguimos marcar o gol. Falta um jogo, temos que ganhar e pensar em passar à próxima fase - disse Zizou.
Pressionado no cargo, Zidane descartou pedir demissão do comando técnico merengue e disse que vai continuar à frente do clube. O francês elogiou a atuação dos seus jogadores e disse que o time merecia ter marcado um gol quando a partida ainda estava 0 a 0.
- Não me vou demitir. Nós vamos continuar. O gol deles causou muitas marcas porque estávamos jogando bem no meio-campo do adversário, pressionando e recuperando bolas. Tivemos duas ou três oportunidades, acertando inclusive a trave, mas a bola não entrou e depois foi complicado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados