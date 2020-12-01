Zidane lamenta derrota do Real Madrid e admite 'má fase' do time

Após mais uma derrota do Real Madrid para o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane lamentou o resultado da sua equipe, reconheceu os merengues passam por uma "má fase", mas reconheceu que os jogadores foram bem contra os ucranianos.- Tivemos momentos delicados, sempre vamos ter. É uma má fase a nível de resultados, é verdade, mas temos de continuar. Nós sabemos que hoje era uma final e a preparamos muito bem. Fizemos um grande primeiro tempo, mas não conseguimos marcar o gol. Falta um jogo, temos que ganhar e pensar em passar à próxima fase - disse Zizou.