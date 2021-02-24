Zidane fala sobre vitória do Real Madrid contra a Atalanta pela Champions: 'Não fizemos um grande jogo'

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O Real Madrid venceu a Atalanta por 1 a 0 nesta quarta-feira, em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O gol de Mendy foi importante para garantir a vitória fora de casa, mas não o bastante para evitar críticas do treinador da equipe espanhola após o confronto.

Veja a tabela da Champions League- Foi difícil, mas foi um bom resultado. Não fizemos um grande jogo, porque jogamos onze contra dez (Freuler, da Atalanta, foi expulso em lance polêmico aos 18 minutos), mas conseguimos um resultado importante - disse o treinador do Real Madrid.

Zinedine Zidane falou mais sobre a vitória magra por 1 a 0, mas garantiu que existem méritos ainda.