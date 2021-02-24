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futebol

Zidane fala sobre vitória do Real Madrid contra a Atalanta pela Champions: 'Não fizemos um grande jogo'

Comandante do Real Madrid diz que, apesar da vitória, equipe espanhola não fez uma boa partida  mesmo com um jogador a mais...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 20:18
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Real Madrid venceu a Atalanta por 1 a 0 nesta quarta-feira, em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O gol de Mendy foi importante para garantir a vitória fora de casa, mas não o bastante para evitar críticas do treinador da equipe espanhola após o confronto.
Veja a tabela da Champions League- Foi difícil, mas foi um bom resultado. Não fizemos um grande jogo, porque jogamos onze contra dez (Freuler, da Atalanta, foi expulso em lance polêmico aos 18 minutos), mas conseguimos um resultado importante - disse o treinador do Real Madrid.
Zinedine Zidane falou mais sobre a vitória magra por 1 a 0, mas garantiu que existem méritos ainda.
- Ganhamos por 1 a 0, não faltou nada. É um bom resultado. Enfrentamos uma equipe muito forte fisicamente e sabemos que temos que fazer um grande jogo na volta. Marcamos um golo e não sofremos nenhum, temos muitas baixas, mas vamos seguir com o que temos - concluiu Zidane.

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