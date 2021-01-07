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futebol

Zidane está em quarentena por contato com um positivo no teste de Covid-19

Treinador do Real Madrid não orientou o treino desta quinta-feira e
testou negativo no teste rápido, mas aguarda resultado dos outros exames...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 13:45

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 13:45

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Zinedine Zidane está em isolamento após ter contato direto com um positivo no teste de Covid-19. De acordo com o "La Sexta", o treinador francês não orientou o Real Madrid nesta quinta-feira e está em quarentena.
VEJA A TABELA DE LA LIGAZidane deu negativo no teste rápido, mas aguarda resultados dos outros exames mais confiáveis. Os jogadores do Real Madrid também fizeram testes e os resultados devem sair ainda hoje.
O Real Madrid entra em campo no próximo sábado (9), por La Liga, às 17h (horário de Brasília), contra o Osasuna.

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