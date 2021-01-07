Zidane está em quarentena por contato com um positivo no teste de Covid-19

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP

Zinedine Zidane está em isolamento após ter contato direto com um positivo no teste de Covid-19. De acordo com o "La Sexta", o treinador francês não orientou o Real Madrid nesta quinta-feira e está em quarentena.

VEJA A TABELA DE LA LIGAZidane deu negativo no teste rápido, mas aguarda resultados dos outros exames mais confiáveis. Os jogadores do Real Madrid também fizeram testes e os resultados devem sair ainda hoje.