Zidane está em contato com David Alaba, revela revista alemã

Apesar de ser considerado plano B, o técnico Zidane está em contato com David Alaba, revelou a revista “Kicker”. O polivalente atleta, que atua tanto na zaga quanto na lateral, não irá renovar seu contrato com o Bayern de Munique, que termina ao fim da temporada, e o técnico merengue busca sentir o momento.O gigante espanhol pensa na contratação do austríaco caso não encontre uma renovação com Sergio Ramos. Embora a negociação com o zagueiro espanhol esteja estagnada por conta das diferenças nos desejos de tempo de contrato e salário, o fator econômico também pode atrapalhar a ida de Alaba ao Real.