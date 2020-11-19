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futebol

Zidane está em contato com David Alaba, revela revista alemã

Jogador do Bayern de Munique segue sendo plano B do Real Madrid em caso de não renovação contratual com Sergio Ramos, mas Zidane quer sentir o jogador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 10:26

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 10:26

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
Apesar de ser considerado plano B, o técnico Zidane está em contato com David Alaba, revelou a revista “Kicker”. O polivalente atleta, que atua tanto na zaga quanto na lateral, não irá renovar seu contrato com o Bayern de Munique, que termina ao fim da temporada, e o técnico merengue busca sentir o momento.O gigante espanhol pensa na contratação do austríaco caso não encontre uma renovação com Sergio Ramos. Embora a negociação com o zagueiro espanhol esteja estagnada por conta das diferenças nos desejos de tempo de contrato e salário, o fator econômico também pode atrapalhar a ida de Alaba ao Real.
Apesar das informações referentes a esses contatos, a prioridade da equipe merengue segue sendo manter a base do atual elenco e investir em jogadores chaves, como Mbappé, a partir da próxima temporada. Enquanto isso, o camisa 27 do Bayern segue sem um destino definido e torna-se livre a partir de janeiro.

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