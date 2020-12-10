Zidane elogia Real Madrid: 'Melhor partida da temporada'

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Após a vitória de 2 a 0 do Real Madrid sobre o Borussia Monchengladbach, o técnico Zinedine Zidane se mostrou muito satisfeito com a atuação de sua equipe para conquistar a classificação nas oitavas de final da Liga dos Campeões e a liderança do seu grupo. Os merengues aguardam o sorteio na próxima segunda-feira.

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- Fizemos uma partida espetacular desde o primeiro minuto até o final. Eu acredito que tenha sido o jogo mais completo da temporada, o melhor. Eu fui jogador e é impossível jogar sempre assim. Não rendemos somente sob pressão, também fizemos outro bons jogos.