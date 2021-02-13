Zidane é principal nome para dirigir seleção francesa a partir de 2022

Crédito: Reprodução / RFEF

A França quer ter Zidane como treinador após a Copa do Mundo do Qatar e o técnico do Real Madrid não descartou a ideia. O contrato do comandante merengue se encerra em junho de 2022, enquanto o de Didier Deschamps termina no final do mesmo ano. Noel Le Graet, presidente da Federação, afirmou que só deve tomar uma decisão caso o atual campeão mundial queira sair.- Se Deschamps nos deixar e eu estiver aqui, a primeira pessoa que eu veria, seria o Zidane. Temos uma boa relação, pelo menos a nível pessoal - afirmou Le Graet aos microfones da “RTL”.

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Em entrevista coletiva neste sábado, o merengue não quis comentar sobre o assunto, mas não descartou a opção de se tornar selecionador da França.

- No momento, estou aqui. Estou aproveitando o que estou fazendo aqui. Minha cabeça está no dia a dia. No futuro, nós veremos.