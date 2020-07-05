Zidane desabafa sobre assuntos referentes a arbitragem

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Após a vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, o técnico Zidane disse estar cansado de ouvir que os merengues só ganham por conta de ajuda da arbitragem. Os líderes conquistaram três pontos após Marcelo sofrer pênalti marcado com auxílio do VAR e Sergio Ramos converter seu 10º gol no Campeonato Espanhol.

- Estou cansado que digam que ganhamos pelos árbitros. Isso não vai mudar, mas os jogadores merecem respeito.

Além do desabafo, o francês disse estar muito feliz pela vitória chave e estar próximo da conquista do título da LaLiga.

- Foi uma vitória muito importante. Uma partida muito disputada, com luta, jogada com muita intensidade. Enquanto não vencermos matematicamente, não podemos relaxar. Mostramos nossa força e solidez defensiva.