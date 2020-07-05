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futebol

Zidane desabafa sobre assuntos referentes a arbitragem

Técnico do Real Madrid acredita ser falta de respeito com o que os atletas fazem em campo. Comandante não quer time relaxado enquanto não forem campeões...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 14:46

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 14:46

Crédito: AFP
Após a vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, o técnico Zidane disse estar cansado de ouvir que os merengues só ganham por conta de ajuda da arbitragem. Os líderes conquistaram três pontos após Marcelo sofrer pênalti marcado com auxílio do VAR e Sergio Ramos converter seu 10º gol no Campeonato Espanhol.
- Estou cansado que digam que ganhamos pelos árbitros. Isso não vai mudar, mas os jogadores merecem respeito.
Além do desabafo, o francês disse estar muito feliz pela vitória chave e estar próximo da conquista do título da LaLiga.
- Foi uma vitória muito importante. Uma partida muito disputada, com luta, jogada com muita intensidade. Enquanto não vencermos matematicamente, não podemos relaxar. Mostramos nossa força e solidez defensiva.
O Real Madrid segue com 100% de vitórias desde o retorno do Campeonato Espanhol e faltam quatro partidas para o término da competição. No entanto, se os merengues ganharem os próximos três jogos podem ser campeões de maneira antecipada sem depender de tropeços do Barcelona.

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