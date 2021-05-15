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Zidane decide deixar o Real Madrid ao final da temporada, e decisão já foi comunicada aos jogadores

Segundo rádio espanhola, treinador não seguirá no comando merengue ao término do Campeonato Espanhol, e nomes de Allegri, Raúl e Löw pintam como favoritos ao cargo...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 19:26
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Zinédine Zidane não será o técnico do Real Madrid na próxima temporada. De acordo com informações da imprensa espanhola, o treinador francês já tomou sua decisão e os dois jogos restantes da La Liga deverão encerrar a segunda passagem do comandante no time merengue.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo a rádio "Onda Cero", Zizou já avisou aos jogadores do Real Madrid que está de saída, independente do resultado final do Campeonato Espanhol. A duas rodadas do fim, o time da capital está a dois pontos do rival Atlético de Madrid. O anúncio, segundo o portal, foi feito antes do duelo com o Sevilla, no último domingo.
Neste sábado, em entrevista coletiva antes do duelo com o Athletic Bilbao, que acontece neste domingo, Zidane não confirmou a saída, mas deixou no ar um clima de adeus. Questionado sobre o futuro, o francês disse que "tudo pode acontecer".
- É muito chata esta resposta. A verdade é que faltam dois jogos. Não sei o que vai acontecer, pode acontecer de tudo. Isto é o Real Madrid. Não me vejo além do dia a dia. Pensam que sairia porque fujo da responsabilidade ou porque as coisas se complicam. Jamais - disse.
- Chega um momento em que tem que mudar porque é bom para o todo. Há momentos em que tem que estar, e outros em que tem que ir pelo bem de todos - concluiu.
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo
POSSÍVEIS SUBSTITUTOSA "Onda Cero", além de informar que Zidane não deverá continuar no Real Madrid, afirmou que o clube tem três nomes em mente para substituir Zizou. O primeiro é Massimiliano Allegri, que também é alvo da Juventus. Ex-jogador merengue, Raúl, atualmente no Real Madrid Castilla, é a segunda opção. A última é o germânico Joachim Löw, que deixará a Alemanha após a Eurocopa.

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