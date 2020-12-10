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futebol

'Zidane conseguiria tirar o melhor de Pogba', diz ex-atacante Berbatov

O búlgaro que atuou no Manchester United acredita que a
melhor opção de equipe seria atuar no Real Madrid...

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 16:18
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
A saída de Paul Pogba do Manchester United parece estar cada vez mais próxima. Para o ex-atacante Dimitar Berbatov, o meio-campista francês deveria rumar ao Real Madrid.
- Desejo o melhor para Pogba e quero que volte a jogar seu melhor futebol, porque é um bom rapaz. Talvez se juntar a Zidane seja uma boa ideia. Não tenho dúvidas que para Pogba seria magnífico, porque Zidane jogava na mesma posição e era o melhor. Poderiam conversar e criar uma relação especial. Além do fato de Zidane ser francês. São pequenos detalhes, mas Zidane esteve na situação de Pogba e poderá conseguir tirar o melhor dele para tentar ser o melhor meio-campista do mundo.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEDesde que chegou ao Manchester United em 2016, Pogba não conseguiu repetir o bom desempenho que teve na Juventus. Pelo clube inglês, são 178 partidas, 34 gols e 35 assistências.

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