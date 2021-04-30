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futebol

Zidane confirma volta de Sergio Ramos: 'Está pronto'

Zagueiro se lesionou em jogo da Espanha no início de abril e está convocado para a partida contra o Osasuna, neste sábado, por La Liga...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 12:24
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Sergio Ramos está pronto para jogar novamente pelo Real Madrid. Em coletiva antes da partida contra o Osasuna, Zinedine Zidane confirmou que o zagueiro se recuperou de lesão e está relacionado para o jogo.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
- Ele já está treinando. Vocês vão vê-lo entre os relacionados. Está pronto para estar conosco.Sergio Ramos se lesionou no início de abril, na partida entre Espanha e Kosovo. Ele tem contrato com o Real Madrid apenas até o final da atual temporada e ainda não chegou a um acordo por renovação.

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