Zidane confirma volta de Sergio Ramos: 'Está pronto'

Sergio Ramos está pronto para jogar novamente pelo Real Madrid. Em coletiva antes da partida contra o Osasuna, Zinedine Zidane confirmou que o zagueiro se recuperou de lesão e está relacionado para o jogo.
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- Ele já está treinando. Vocês vão vê-lo entre os relacionados. Está pronto para estar conosco.Sergio Ramos se lesionou no início de abril, na partida entre Espanha e Kosovo. Ele tem contrato com o Real Madrid apenas até o final da atual temporada e ainda não chegou a um acordo por renovação.