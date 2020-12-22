Zidane comemora cargo de Casillas na direção do Real Madrid

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Após o anúncio de que o ex-goleiro Iker Casillas voltará ao Real Madrid para trabalhar na direção do clube, o atual treinador e antigo companheiro do espanhol, Zinédine Zidane, comemorou o cargo do ídolo merengue. Em entrevista coletiva, Zizou disse que "é uma grande notícia".

+ Veja a tabela da La Liga- Sabemos quem ele é e aquilo que ele fez em prol do madridismo. É uma excelente notícia para todos nós. Fico feliz por ele e pelo clube. É uma grande notícia - disse Zidane.

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