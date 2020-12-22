Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zidane comemora cargo de Casillas na direção do Real Madrid

Ex-goleiro será assistente na Fundação Real Madrid e acerto foi anunciado nesta terça-feira. Companheiros na época de atletas, Zidane celebrou volta do colega espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 14:42

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:42

Crédito: AFP
Após o anúncio de que o ex-goleiro Iker Casillas voltará ao Real Madrid para trabalhar na direção do clube, o atual treinador e antigo companheiro do espanhol, Zinédine Zidane, comemorou o cargo do ídolo merengue. Em entrevista coletiva, Zizou disse que "é uma grande notícia".
+ Veja a tabela da La Liga- Sabemos quem ele é e aquilo que ele fez em prol do madridismo. É uma excelente notícia para todos nós. Fico feliz por ele e pelo clube. É uma grande notícia - disse Zidane.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
De volta ao clube onde conquistou 19 títulos, Casillas trabalhará como assistente do diretor geral da Fundação Real Madrid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados