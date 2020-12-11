Zidane coloca Atlético de Madrid como favorito ao título do Espanhol

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Na véspera do clássico de Madri, o técnico Zinédine Zidane, do Real, afirmou que o Atlético é o favorito ao título do Campeonato Espanhol. Atualmente, o time de Diego Simeone é o líder da competição com 26 pontos e ainda está invicto no torneio.

+ Veja a tabela da La Liga- Sim (são favoritos). É isso que eles vêm demonstrando. É uma equipe que está fazendo as coisas bem. Sempre foi uma equipa competitiva, hoje está em primeiro e nós conhecemos o valor do rival. Agora, a única coisa que nos interessa é aquilo que vamos fazer amanhã (sábado) - disse Zidane.

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Zidane falou sobre o estilo de jogo de Diego Simeone e disse que sua equipe não terá vida fácil neste sábado. Para o francês, o estilo competitivo dos Colchoneros poderá trazer dificuldades para o atual campeão nacional.