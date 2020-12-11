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futebol

Zidane coloca Atlético de Madrid como favorito ao título do Espanhol

Treinador do Real Madrid reconhece boa campanha dos Colchoneros, que estão invictos no Campeonato Espanhol, e crê em jogo duro no Estádio Alfredo Di Stéfano neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 18:13

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:13

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Na véspera do clássico de Madri, o técnico Zinédine Zidane, do Real, afirmou que o Atlético é o favorito ao título do Campeonato Espanhol. Atualmente, o time de Diego Simeone é o líder da competição com 26 pontos e ainda está invicto no torneio.
+ Veja a tabela da La Liga- Sim (são favoritos). É isso que eles vêm demonstrando. É uma equipe que está fazendo as coisas bem. Sempre foi uma equipa competitiva, hoje está em primeiro e nós conhecemos o valor do rival. Agora, a única coisa que nos interessa é aquilo que vamos fazer amanhã (sábado) - disse Zidane.
+ Saiba todas as informações sobre o dérbi da capital espanhola
Zidane falou sobre o estilo de jogo de Diego Simeone e disse que sua equipe não terá vida fácil neste sábado. Para o francês, o estilo competitivo dos Colchoneros poderá trazer dificuldades para o atual campeão nacional.
- Melhor, pior… É a equipe rival. Nós temos de contrariar aquilo que eles fazem bem em campo. Tal como muita gente pensa, creio que já há muito tempo que o Atlético é uma equipe muito boa e competitiva todo o tempo. É isso que espero. Nós vamos ver o que temos de fazer e isso é o que mais importa.

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