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futebol

Zidane afirma que Campeonato Espanhol será decidido na reta final: 'Temos seis finais pela frente'

Treinador elogiou a postura da equipe na vitória contra o Espanyol e
exaltou atuação de Benzema: 'Espetacular'...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 23:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 23:20
Crédito: AFP
Após garantir uma vitória importante diante do Espanyol, neste domingo, no Campeonato espanhol, o Real Madrid assumiu a ponta isolado da La Liga e ficou dois pontos à frente do Barcelona. Em entrevista coletiva, Zidane garantiu que o campeonato será decidido apenas no 'último dia' e que o time merengue terá seis finais pela frente.
- Mostramos muita solidez e não arriscamos nada. Temos que exaltar os jogadores pelo esforço, porque o Espanyol foi muito bem. Temos seis finais pela frente e é isso que temos que fazer, pensar sobre eles. Qualquer coisa diferente disso, estaremos errados. Sabemos que esta Liga é muito difícil e que será decidida no último dia - disse Zidane.
Autor de um belo passe de calcanhar para o gol de Casemiro, Benzema foi elogiado pelo treinador durante a entrevista.
- A cada ano melhor. Com essa idade, se você se cuidar, poderá dar um ótimo futebol ao seu time. Estamos muito felizes com ele e esperamos que ele continue conosco por um longo tempo, porque a equipe vai gostar - finalizou Zizou. E MAIS:

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