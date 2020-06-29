Zidane afirma que Campeonato Espanhol será decidido na reta final: 'Temos seis finais pela frente'

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Após garantir uma vitória importante diante do Espanyol, neste domingo, no Campeonato espanhol, o Real Madrid assumiu a ponta isolado da La Liga e ficou dois pontos à frente do Barcelona. Em entrevista coletiva, Zidane garantiu que o campeonato será decidido apenas no 'último dia' e que o time merengue terá seis finais pela frente.

- Mostramos muita solidez e não arriscamos nada. Temos que exaltar os jogadores pelo esforço, porque o Espanyol foi muito bem. Temos seis finais pela frente e é isso que temos que fazer, pensar sobre eles. Qualquer coisa diferente disso, estaremos errados. Sabemos que esta Liga é muito difícil e que será decidida no último dia - disse Zidane.

Autor de um belo passe de calcanhar para o gol de Casemiro, Benzema foi elogiado pelo treinador durante a entrevista.