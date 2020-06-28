Zidane admite que não terá uma carreira longa com treinador e diz: 'Fui melhor como jogador'

Às vésperas do jogo contra o Espanhol, Zinedine Zidane falou um pouco sobre seu futuro como treinador. O técnico do Real Madrid assumiu que não espera uma carreira longa à beira do campo.
- Não vou fazer grandes planos, mas sei que daqui a 20 anos não vou estar como treinador, vou me aposentar antes. Na minha cabeça sempre fui jogador, tive uma boa carreira e neguei sempre a hipótese de me tornar um treinador. Acabei me tornando, mas é uma profissão que desgasta muito. E feito um balanço, acho que fui melhor jogador que treinador - disse.
Neste domingo, pela 32ª rodada da La Liga, Espanyol e Real Madrid duelam, às 17h, no Estádio Cornellà-El Prat. O Real Madrid assumiu a ponta da tabela, alcançando 65 pontos. A pontuação é a mesma que a do vice colocado, Barcelona. Sendo assim, os merengues buscam mais uma vitória para se abrir vantagem na liderança. E MAIS: