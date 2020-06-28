Zidane admite que não terá uma carreira longa com treinador e diz: 'Fui melhor como jogador'

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Às vésperas do jogo contra o Espanhol, Zinedine Zidane falou um pouco sobre seu futuro como treinador. O técnico do Real Madrid assumiu que não espera uma carreira longa à beira do campo.

- Não vou fazer grandes planos, mas sei que daqui a 20 anos não vou estar como treinador, vou me aposentar antes. Na minha cabeça sempre fui jogador, tive uma boa carreira e neguei sempre a hipótese de me tornar um treinador. Acabei me tornando, mas é uma profissão que desgasta muito. E feito um balanço, acho que fui melhor jogador que treinador - disse.