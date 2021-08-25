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Zica do Rival? Ceará vive jejum após bater o Fortaleza

Vozão não conseguiu mais vencer após bater o Fortaleza na Arena Castelão...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 19:40
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
Na briga por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Ceará vive um momento mais complicado em termos de resultados.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desde o triunfo em cima do Fortaleza, quando bateu o maior rival por 3 a 1, o Vozão soma três jogos sem vencer no torneio nacional.
Diante do Atlético-GO, Corinthians e Flamengo, a equipe de Guto Ferreira somou dois empates e uma derrota.
Vale lembrar, que antes de ser derrotado pelo Timão, o Ceará ostentava uma marca de 11 jogos sem perder na temporada.
Agora, fica a expectativa para o Alvinegro voltar a se encontrar com a vitória em cima do América-MG, fora de casa.

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