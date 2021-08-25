Zica do Rival? Ceará vive jejum após bater o Fortaleza

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Na briga por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Ceará vive um momento mais complicado em termos de resultados.

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Desde o triunfo em cima do Fortaleza, quando bateu o maior rival por 3 a 1, o Vozão soma três jogos sem vencer no torneio nacional.

Diante do Atlético-GO, Corinthians e Flamengo, a equipe de Guto Ferreira somou dois empates e uma derrota.

Vale lembrar, que antes de ser derrotado pelo Timão, o Ceará ostentava uma marca de 11 jogos sem perder na temporada.